Нагельсман может стать новым тренером «Барселоны»

Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет пригласить наставника «РБ Лейпцига» Юлиана Нагельсмана на должность главного тренера каталонской команды, сообщает Cadena Ser.

По информации издания, функционер уверен, что под руководством немецкого специалиста каталонский клуб сможет достичь более высоких результатов.

Отмечается, что действующий главный тренер «Барселоны» Рональд Куман может сохранить свой пост, если клуб станет чемпионом Испании.

После 26 туров Примеры сине-гранатовые занимают второе место в турнирной таблице, набрав 56 очков.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готовится к масштабной перестройке летом.