Валуев отреагировал на падение России в таблице коэффициентов УЕФА

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о падении России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Экс-спортсмен заявил, что не мог представить себе в начале сезона столь неудачное выступление российских клубов в еврокубках.

«За нашим футболом уже следят только самые преданные болельщики. Не потому что не хотят болеть за родную команду или страну, а потому что уже перестаешь ждать прорывов и верить в положительный результат», — цитирует Валуева Sport24.

После победы амстердамского «Аякса» над швейцарским «Янг Бойз» (3:0) Нидерланды обошли Россию в таблице коэффициентов УЕФА. Нидерландские клубы имеют в активе 38,400 балла, а российские — 38,382.

Ранее в Госдуме высказались о падении России в таблице коэффициентов УЕФА.