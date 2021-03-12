Овчинников раскритиковал методы работы Гончаренко в ЦСКА

Бывший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением о методах работы наставника армейцев Виктора Гончаренко.

«Считаю, к футболистам надо относиться уважительно. Их надо ценить и развивать, наступая себе на горло. Сейчас в футболе методы диктатуры не работают. Когда я был игроком, мне не нравилось, когда меня не уважали», — цитирует Овчинникова Sport24.

Специалист отметил, что для него человеческие отношения стоят превыше всего.

«Нам нужно менять психологию. Мы вечно сомневаемся в футболистах, а их надо поддерживать. Им надо доверять, чтобы у них формировалась психология победителя», — добавил Овчинников.

Экс-тренер ЦСКА также заявил о необходимости изменить тренировочный процесс.

«Все время играем с позиции второго номера, чего-то опасаемся. Надо работать на тренировках над той тактикой, которую собираешься применять в матчах. Это же не плейстейшен», — сказал специалист.

В конце декабря 2020 года ЦСКА объявил о решении не продлевать контракт с Овчинниковым, который работал в армейском клубе с 2014 года.

После 21 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-синие занимают второе место в турнирной таблице, набрав 40 очков.

Ранее экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о конфликте между Овчинниковым и Гончаренко.