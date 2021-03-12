УЕФА объявил лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В ответном матче 1/8 финала турнира норвежец оформил дубль в домашнем матче против «Севильи» (2:2, первый матч — 3:2).

На награду также претендовали полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра, хавбек «Ливерпуля» Фабиньо и вратарь «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас.

Ранее сообщалось, что Россия опустилась на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА.