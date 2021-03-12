РФС объяснил решение отказать «Спартаку» в отмене желтой карточки Жиго

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) объяснила решение отказать московскому «Спартаку» в отмене желтой карточки защитника Самуэля Жиго в преддверии столичного дерби с «Динамо» в матче 22-го тура чемпионата страны.

Защитник красно-белых получил четвертую желтую карточку в сезоне в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» (6:1).

«Жиго совершил безрассудный фол, не учитывая опасность возможных последствий для соперника. Нарушение правил игры характеризуется высокой скоростью и интенсивностью воздействия на опорную ногу игрока «Краснодара», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте РФС.

Также комиссия высказалась об отмене желтой карточки полузащитника «Динамо» Даниила Фомина во встрече 21-го тура с «Тамбовом» (2:0). По мнению ЭСК РФС, футболист бело-голубых допустил нарушение правил по неосторожности, которое не наказывается предупреждением.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о решении не отменять желтую карточку Жиго.