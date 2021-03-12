Голкипер клуба КХЛ назвал цирком судейство в матче плей-офф

Голкипер челябинского «Трактора» Иван Федотов раскритиковал действия бригады арбитров в пятом матче серии 1/4 финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «медведи» уступили уфимскому «Салавату Юлаеву» (2:3).

За 19 секунд до конца основного времени встречи при счете 2:2 в ворота челябинской команды был назначен буллит. По мнению рефери, Федотов умышленно сдвинул ворота. В результате форвард «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд штрафной бросок реализовал и помог своей команде одержать победу в матче и в серии (4-1).

«Это называется цирк уехал, а клоуны остались. Идет игровой момент, я выполняю свои движения в воротах, которые делаю постоянно. Судьи останавливают и после долгих рассуждений назначают буллит. Как я понял линейный судья больше остальных утверждал, мол «я видел, видел, что он умышленно сдвигал ворота»! Хотя даже по видео видно, что никакого умышленного движения я не делал», — приводит слова Федотова «Свободный лед».

Кроме того, голкипер «Трактора» отметил, что при общении с арбитром он предъявил ему претензии по поводу назначенного буллита, на что в ответ услышал, что «решение, возможно, было неверным, но оно уже принято».

Ранее сообщалось, что за критику работы судей будет наказан екатеринбургский «Автомобилист».