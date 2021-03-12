В команде Мазепина ответили на критику окрасить новый болид в российские цвета

Руководитель американской команды «Формулы-1» «Хаас» Гюнтер Штайнер поделился комментарием о новом болиде VF-21, который выполнен в цветах российского флага. В связи с тем, что титульным спонсором команды станет российская компания «Уралкалий», ее название сменится на F1 Uralkali Haas.

В новом сезоне одним из пилотов команды будет российский гонщик Никита Мазепин. В связи с санкциями, которые ввел Спортивный арбитражный суд (CAS) против России в декабре 2020 года, отечественным спортсменам запрещено использовать национальную символику на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года. Данный вердикт распространяется и на гонки «Формулы-1», поэтому Мазепин будет выступать в качестве нейтрального спортсмена. Учитывая этот факт, выполненный в российских цветах новый болид «Хааса» вызвал много вопросов.

«Мы четко понимаем, каковы правила касательно нашей ливреи. Это ведь спортсменам запрещено использовать национальную символику, а не команде. И, напомню, мы не российская команда. Напрямую со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) мы не общаемся, мы решаем все вопросы через Международную автомобильную федерацию (ФИА)», — написал Штайнер в своей колонке для The Race.

Ранее сообщалось, что WADA изучает ливрею болида «Хааса» с цветами российского флага.