В УЕФА ответили на вопрос о возможном срыве матча Мальта — Россия

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ведет диалог с Российским футбольным союзом (РФС), Футбольной ассоциацией Мальты (MFA), а также Международной футбольной федерацией (ФИФА) по вопросу проведения матча Мальта — Россия в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2022. Ранее сообщалось, что встреча, которая должна состояться 24 марта, находится под угрозой срыва из-за коронавирусных ограничений на Мальте, где до 11 апреля запрещено проведение любых спортивных мероприятий.

«УЕФА по данному матчу находится в контакте с Российским футбольным союзом и Футбольной ассоциацией Мальты, а также с ФИФА. На данный момент дополнительной информации по проведению матча нет», — приводит РИА «Новости» сообщение представителя УЕФА.

Отмечалось, что РФС предложил перенести игру в Сочи, однако в ответ на это получил отказ.