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Спортивные новости

Россиянка Егорова и норвежка вместе выиграли золото в спринте на этапе Кубка IBU

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Российская биатлонистка Анастасия Егорова завоевала золотую медаль по итогам спринтерской гонки на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе. 28-летняя спортсменка приоделела дистанцию в 7,5 км за 20 минут и 12,6 секунд, не допустив промахов.

Примечательно, что такой же результат показала и представительница сборной Норвегии Эмили Охейм Калькенберг. В итоге жюри присудили золото ей и россиянке одновременно.

Серебро при этом разыграно не было. Бронзовая награда досталась Ребекке Пасслер из Италии, которая уступила лидерам 15,6 секунды.

Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Обертиллиах, Австрия. Спринт 7,5 км. Женщины
1. Анастасия Егорова (Россия) — 20.12,6 (0);
1. Эмили Охейм Калькенберг (Норвегия) — 20.12,6 (0);
3. Ребекка Пасслер (Италия) — +15,6 (0)...
6. Елизавета Каплина (Россия) — +24,6 (0)...
8. Екатерина Носкова (Россия) — +30,3 (2).
9. Анастасия Шевченко (Россия) — +34,3 (1)...
16. Анастасия Гореева (Россия) — +52,4 (3)...
20. Валерия Васнецова (Россия) — +56,6 (2)...
37. Наталья Гербулова (Россия) — +1.32,2 (3)...
94. Алина Кудисова (Россия) — +3.27,4 (6).

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