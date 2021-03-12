«Сделал все так, как надо»: дед Клебо назвал ерундой инцидент внука с Большуновым

Тренер и дед норвежского лыжника Йоханнеса Клебо Коре Хесфлот восхитился выступлением своего внука на чемпионате мира, который прошел в немецком Оберстдорфе. На минувшем первенстве 24-летний спортсмен завоевал три золотые медали в пяти гонках. При этом в масс-старте на 50 км норвежец также одержал победу, однако впоследствии был лишен ее за нарушение правил на финише, когда он, обгоняя Александра Большунова, задел россиянина, и тот сломал палку.

«Йоханнес очень впечатлил меня. Он продемонстрировал невероятное выступление. Да, в конце там произошла ерунда, но не будем уже это обсуждать. Лично он сделал все так, как и надо было. Йоханнес показал очень хороший бег. Такого я никогда еще не видел», — приводит слова деда Клебо NRK.

Примечательно, что Норвежская лыжная ассоциация была не согласна с дисквалификацией Клебо и после масс-старта подала апелляцию, которую по просьбе Клебо позднее отозвали.