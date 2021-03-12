Кафельникова обвинили в ставках против самого себя, он обратится в суд

Прославленный российский теннисист, олимпийский чемпион Сиднея-2000 Евгений Кафельников прокомментировал заявления волейболиста Алексея Спиридонова, который ранее обвинил его в играх на ставках против самого себя. По словам Кафельникова, данные обвинения являются необоснованными, и теперь к Спиридонову будет подан иск в суд.

«От своего недалекого ума он такие заявления делает. Я терпел уже многое от него, но это уже изрядный перебор идет. Больше я этого терпеть не буду. Подам в суд, пусть ответит за свою клевету», — приводит слова Кафельникова Sport24.

Спиридонов в составе сборной России по волейболу стал чемпионом Европы в 2013 году. С июля 2020 года он выступает за катарский клуб «Аль-Ахли» из Дохи.