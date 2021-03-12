Теннисист Хачанов не сыграет с Медведевым на турнире в Марселе

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл австралийцу Мэттью Эбдену в четвертьфинальном матче турнира ATP-250 в Марселе.

Встреча, которая продлилась час и 54 минуты, завершилась волевой победой теннисиста из Австралии в трех сетах со счетом 4:6, 6:4, 6:2.

Хачанов записал на свой счет четыре эйса и два реализованных брейк-пойнта из четырех при одной двойной ошибке.

Эбден выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейка из восьми.

До встречи с ним Хачанов обыграл американца Маккензи Макдональда. Эбден же, занимающий 287-ю строчку рейтинга, ранее одолел финна Эмиля Руусувуори и Бенжамена Бонзи из Франции. В полуфинале австралиец сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Янник Синнер (Италия).

Теннис. Марсель (АТР-250). 1/4 финала

Карен Хачанов (Россия) — Мэттью Эбден (Австралия) — 6:4, 4:6, 2:6