«Металлург» обыграл «Барыс» и вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ

Магнитогорский «Металлург» на выезде одержал победу над казахстанским «Барысом» в шестом матче серии 1/4 финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, которая состоялась в Нур-Султане, завершилась со счетом 5:3 в пользу «магнитки».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Семен Кошелев, Деннис Расмуссен, Сергей Мозякин, Тейлор Бек и Сергей Плотников.

У хозяев площадки авторами голов стали Линус Виделль, Никита Михайлис и Кирилл Панюков.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Таким образом, «Металлург» выиграл серию (4-2) и вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ.

КХЛ. Восток. 1/4 финала. 6-й матч

«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Металлург» (Магнитогорск, Россия) — 3:5 (0:0, 2:2, 1:3)

0:1 — Кошелев (Дронов, Плотников) — 25:34 (5х4)

1:1 — Виделль (Михайлис, Линтуниеми) — 32:58

1:2 — Расмуссен (Бек, Хольм) — 36:44 (5х4)

2:2 — Михайлис (Виделль) — 39:46

2:3 — Мозякин (Бек) — 45:50 (5х3)

2:4 — Бек (Мозякин) — 54:54 (5х4)

3:4 — Панюков (Диц, Виделль) — 57:05 (5х4)

3:5 — Плотников (Кулемин) — 58:24 (en)