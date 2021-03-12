СМИ узнали, какой испанский клуб хочет приобрести Головина

Полузащитник сборной России и французского «Монако» Александр Головин может перейти в другой клуб. Как сообщалось ранее, ближайшим летом 24-летний хавбек может переехать в Испанию, где в его услугах заинтересован один из топ-клубов. При этом конкретных переговоров о трансфере «Монако» с потенциальным покупателем, как утверждает источник, еще не было проведено.

По информации Metaratings.ru, новым клубом россиянина может стать «Севилья», где сейчас ищут нового игрока в атакующую зону полузащиты. Источник отмечает, что Головин является одним из кандидатов в стан андалусийцев. За ним и за «Монако» в принципе следит спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи, который сконцентрирован на французском рынке.

Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года за €30 млн. Его контракт рассчитан до июля 2024 года. В составе монегасков россиянин провел в общей сумме 79 матчей во всех турнирах, забив 11 мячей и сделав 14 результативных передач. В феврале 2021 года он был признан лучшим игроком месяца в «Монако».