Медведев сразится с обидчиком Хачанова на турнире в Марселе

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над итальянцем Янником Синнером в четвертьфинальном матче турнира ATP-250 в Марселе.

Встреча, которая продлилась час и 17 минут, завершилась в победой россиянина в двух сетах со счетом 6:2, 6:4.

На счету Медведева семь эйсов, три реализованных брейк-пойнта из пяти и одна двойная ошибка.

Синнер дважды подал навылет, допустил одну ошибку на подаче и не реализовал единственный возможный брейк.

В полуфинале турнира Медведев встретится с австралийцем Мэттью Эбденом, который накануне одолел еще одного россиянина Карена Хачанова.

Теннис. Марсель (АТР-250). 1/4 финала

Даниил Медведев (Россия) — Янник Синнер (Италия) — 6:2, 6:4