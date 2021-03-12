В Москве избили и ограбили тренера по MMA

Тренера по смешанным единоборствам по имени Фирдавс избили в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, специалист занимается с бойцами из Таджикистана. 12 марта он вступил в конфликт с тремя неизвестными мужчинами. По словам пострадавшего, инициаторами конфликта стали именно они, предъявив тренеру претензии за то, что тот носит бороду. Пострадавший утверждает, что хотел уладить конфликт, однако в ответ на это его ударили кастетом. Сам тренер очнулся уже в другом районе столицы, обнаружив у себя кровоточащую рану в области спины, а также пропажу мобильного телефона и 130 тысяч рублей.

Впоследствии специалист обратился в полицию, которые начали проверку, но не зафиксировали ни следов избиения у пострадавшего, ни самой драки с камер видеонаблюдения.