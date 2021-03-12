Норвежка Экхофф выиграла спринт в Нове-Место, россиянки — вне топ-20

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей в женской спринтерской гонке на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. 30-летняя спортсменка преодолела дистанцию в 7,5 км за 18 минут и 11,1 секунды за один промах.

Серебряная медаль досталась немке Денизе Херрман, которая без промахов уступила норвежке 6,1 секунды. Тройку лидеров замкнула представительница Италии Доротея Вирер, также не допустившая промахов и проигравшая Экхофф 10,5 секунды.

Среди россиянок лучшей стала Татьяна Акимова, занявшая 25-е место с одним промахом и отставанием от лидера в минуту и 20,4 секунды.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Биатлон. Кубок мира. 9-й этап. Нове-Место. Чехия. Женщины. 7.5 км. Спринт

1. Экхофф (Норвегия) — 18.11,1 (0+1);

2. Херрманн (Германия) — +6,1 (0+0);

3. Вирер (Италия) — +10,5 (0+0)...

25. Акимова (Россия) — +1.20,3 (1+0)...

42. Куклина (Россия) — +1.34,3 (0+1)...

52. Миронова (Россия) — +1.48,6 (1+2)...

58. Кайшева (Россия) — +1.57,8 (1+3)...

65. Павлова (Россия) — +2.09,3 (1+2)...

81. Казакевич (Россия) — 2.34,8 (0+4).