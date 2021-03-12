«Мне стыдно, я уже сдалась»: российская биатлонистка не сдержала эмоций после провала

Российская биатлонистка Лариса Куклина эмоционально высказалась о своем выступлении в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Спортсменка заняла 42-е место, допустив один промах и проиграв лидеру минуту и 34,3 секунды.

«Мне очень стыдно за собственные результаты, стыдно перед собой и тренерами. Психологически я уже сдалась. От этого сезона мы ждали совершенного другого. Такого провала я не ждала совсем, наверное, от этого еще больше разочарования. Я хочу забыть этот сезон, вычеркнуть из жизни, как будто его не было. Так бегать нельзя, это ужас», — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».

Победу в спринте одержала норвежка Тириль Экхофф. Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, занявшая 25-е место с одним промахом и отставанием от лидера в минуту и 20,4 секунды.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.