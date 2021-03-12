Миранчук вновь не попал в стартовый состав «Аталанты»

Тренерские штабы «Аталанты» и «Специи» определились со стартовыми составами команд на матч 27-го тура итальянской Серии А.

«Аталанта»: Марко Спортьелло (вратарь), Рафаэл Толой, Хосе Паломино, Берат Джимсити, Йоаким Мехле, Мартен де Рон, Ремо Фройлер, Робин Госенс, Марио Пашалич, Йосип Иличич, Луис Мурьэль.

«Специя»: Йерун Зут (вратарь), Лука Виньяли, Ардиан Исмайли, Мартин Эрлич, Риккардо Маркицца, Лео Сена, Маттео Риччи, Джулио Маджиоре, Даньеле Верде, Мбала Н'Зола, Эммануэль Гьяси.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук вновь остался в запасе. В последний раз он был включен в стартовый состав 31 января в матче 20-го тура Серии А с «Лацио» (1:3).

Матч состоится на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо, стартовый свисток прозвучит в 22.45 мск.