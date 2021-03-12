Хоккейному тренеру дали два года колонии за смерть ребенка на занятиях

Лефортовский суд Москвы признал виновным хоккейного тренера Вячеслава Курочкина в гибели несовершеннолетнего ребенка. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру России, специалист получил два года колонии общего режима. Тренер был осужден по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Инцидент произошел в марте 2016 года, когда в ходе тренировки Курочкин бросил шайбу по воротам, в которых находился один из несовершеннолетних детей. Снаряд попал ребенку в шею, и он из-за полученной травмы головы скончался на месте. Тренер был признан виновным в связи с тем, что не соблюдал требования профилактики и предупреждения травматизма и не следил за проведением занятий.

Помимо того, что осужденный проведет два года в колонии, ему также запретили заниматься тренерской, преподавательской и воспитательной деятельностями в течение трех ближайших лет.