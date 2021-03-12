Большунов заявил о желании провести совместную тренировку с Клебо

Российский лыжник Александр Большунов по окончании чемпионата мира в немецком Оберстдорфе, где он завоевал одну золотую медаль, одну бронзовую и две серебряные, заявил о желании провести совместную тренировку с норвежцем Йоханнесом Клебо. В масс-старте на 50 км Клебо задел россиянина на финише, в результате чего Большунов сломал палку и лишился шансов на победу.

«Чтобы обыграть Йоханнеса, мне нужно еще немного потренироваться. Было бы неплохо, если бы удалось потренироваться с ним вместе, чтобы в будущем навязать ему борьбу в финишном спурте», — приводит слова Большунова РИА «Новости».

Ранее российский лыжник пригласил Клебо на свою свадьбу. Церемония состоится 24 апреля, невестой Большунова станет еще одна лыжница Анна Жеребятьева.