«Ростов» потребует от РФС объяснить спорные решения судей в матче с «Химками»

«Ростов» обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) с требованием объяснить ряд спорных судейских решений, которые приняла бригада петербуржца Сергея Лапочкина в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками» (0:1). Об этом сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, ростовчан интересуют объяснения сразу по трем эпизодам. Одним из таковых является пенальти, который рефери назначил за падение форварда «Химок» Реизуана Мирзова. По мнению «Ростова», данный эпизод не тянул на фол. Мирзов 11-метровый удар реализовал, а его гол стал единственным и победным.

Также команду Валерия Карпина интересует решение судей отменить гол Али Соу, который мог сравнять счет в матче. Система VAR зафиксировала у форварда «Ростова» офсайд, однако картинка на повторе не позволяет с уверенностью сказать, что положение «вне игры» действительно у нападающего было.

Помимо этого, ростовчане потребуют дать оценку решению Лапочкина не назначить пенальти в ворота «Химок» после падения игрока желто-синих Дмитрия Полоза в чужой штрафной площади.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.