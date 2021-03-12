Большунов о проблемах в сборной: к финишу остаются только норвежцы и я

Российский лыжник Александр Большунов высказался о работе норвежской сборной, которая во время гонок использует командную тактику для победы конкретного лыжника и создания правильных помех для соперника без нарушения регламента. По словам россиянина, такой тактики не хватает его национальной сборной.

«Нужно, чтобы наши спортсмены были к финишным разборкам рядом, а у нас получается, что к финишу остается только сборная Норвегии и я один», — приводит слова Большунова РИА «Новости».

На прошедшем в немецком Оберстдорфе чемпионате мира россиянин завоевал одну золотую медаль, одну бронзовую и две серебряные. Ранее Большунов заявил о желании провести совместную тренировку с норвежцем Йоханнесом Клебо.