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Спортивные новости

CAS запретил России использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиадах

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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос Олимпийского комитета России (ОКР) на использование песни «Катюша» на Олимпийских играх. Об этом сообщает портал Insidethegames.

«Комиссия CAS считает, вердикт суда распространяется на любу композицию, связанную с Россией или имеющей ссылку на нее, в том числе и на «Катюшу», — сообщил источник.

17 декабря 2020 года CAS огласил вердикт по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), признав последних виновными в допинговых махинациях. В качестве наказания отечественным спортсменам в течение двух ближайших лет запрещено использовать национальную символику, в том числе флаг и гимн.

В январе 2021 года комиссия спортсменов ОКР выступила с предложением заменить государственный гимн России на советскую песню «Катюша», написанную в 1938 году поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером. Данное предложение позднее президент ОКР Станислав Поздняков направил в Международный олимпийский комитет (МОК).

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