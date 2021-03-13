Хоккеист команды МХЛ попал в реанимацию после попадания в него шайбы

Хоккеист команды Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимур Файзутдинов попал в реанимацию после попадания в него шайбы, передает пресс-служба команды на своей странице во «ВКонтакте».

Инцидент произошел во время матча плей-офф против ярославского «Локо».

«В матче плей-офф Тимур в игровой ситуации поймал на себя шайбу. Сейчас он в реанимации и за его жизнь сражаются ярославские врачи. Мы с тобой, Фаза», — говорится в сообщении.



Ранее «Металлург» обыграл «Барыс» и вышел в следующий раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).