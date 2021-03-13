Наставник «Рейнджерс» рассказал о состоянии Панарина

Наставник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дэвид Куинн рассказал о состоянии игрока Артемия Панарина, передает сайт турнира.

«У него все хорошо. Он находится в команде пару дней и пребывает в отличном расположении духа. Он сегодня тренировался. Возможно, он выйдет на лед 13 февраля, в матче с «Бостоном», — сказал Куинн.

После высказывания хоккейного тренера Андрея Назарова о том, что в 2011 году, когда Панарин выступал за подольский «Вятизь», тот в баре избил 18-летнюю девушку, хоккеист взял временный отпуск, из-за которого пропустил девять матчей «Рейнджерс».



Ранее Панарин вернулся к тренировкам с «Рейнджерс».