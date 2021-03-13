Экс-футболист «Тамбова» Чагров опроверг новость о том, что он отказался от понижения зарплаты

Экс-Футболист «Тамбова» Никита Чагров опроверг новость о том, что он отказался от понижения зарплаты , передает Metaratings.ru.

Напомним, игрок был исключен из заявки команды в последний день трансферного окна.

«О понижении зарплаты ко мне никто не обращался, там и понижать нечего. Да и какая разница, понизишься ты на 50% или повысишься — все равно не получишь ни копейки. Футболистов просто обворовали и кинули», — сказал Чагров.



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