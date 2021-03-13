Кирьяков поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Спартак»

Экс-футболист Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и столичным «Спартаком», передает «Советский спорт».

«В дерби часто случаются ничейные результаты. Думаю, что и в этот раз будет ничья. Если бы не случилось крупной победы над «Краснодаром», то «Динамо» смотрелось бы предпочтительнее», — сказал Кирьяков.



Встреча начнется 13 марта в 19.00 по московскому времени.

Ранее в «Спартаке» ответили на слухи об иске к клубу на 88,3 млн рублей.