Девушка-боец MMA выложила в Instagram откровенные фото

Девушка-боец MMA Валери Лореда выложила в Instagram откровенные фото.



На снимках Лореда позирует в прозрачном топе и лосинах.



Свой последний поединок спортсменка провела в августе 2020 года, одержав победу над Тарой Графф.

Ранее Пейдж Ванзант показала фото в откровенном купальнике.