Девушка-боец MMA Валери Лореда выложила в Instagram откровенные фото.
На снимках Лореда позирует в прозрачном топе и лосинах.
Свой последний поединок спортсменка провела в августе 2020 года, одержав победу над Тарой Графф.
close
Девушка-боец MMA выложила в Instagram откровенные фото
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Девушка-боец MMA Валери Лореда выложила в Instagram откровенные фото.
Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.