Хет-трик Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Аризону»

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной-лиги (НХЛ) «Миннесота» обыграла «Аризону».

Встреча завершилась со счетом 4:0.

Россиянин Кирилл Капризов оформил хет-трик, который стал первым в его заокеанской карьере. Стоит отметить, что последнюю шайбу он забросил в самой концовке встречи в пустые ворота. Также за «Уайлд» отличился Юнас Бродин.



НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота Уайлд» — «Аризона Койотс» — 4:0

1:0 — Капризов (Цуккарелло, Сперджен) — 45:47

2:0 — Капризов (Бьюгстад, Дамба) — 48:10

3:0 — Бродин — 59:01 (в пустые ворота)

4:0 — Капризов — 59:11 (в пустые ворота).

Ранее сообщалось о том, что Александр Радулов может сыграть в матче с «Коламбусом» впервые после травмы.