Капризов признан первой звездой матча «Миннесота» — «Аризона»

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Аризоны Койотс», сообщается на официальном сайте организации.

Встреча, прошедшая в Сент-Поле, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Российский нападающий оформил хет-трик.

Вторым стал вратарь «Миннесоты» Кэм Тальбо, отразивший все 25 бросков.

Третьей звездой признан форвард Матс Цуккарелло, отдавший три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Капризов стал 29-м игроком «Миннесоты», который оформил хет-трик.