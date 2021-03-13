Экс-голкипер «Реала» Касильяс расстался с женой

Испанская журналистка Сара Карбонейро сообщила о расставании с бывшим вратарем мадридского «Реала» Икером Касильясом.

«Мы с Икером очень гордимся той семьей, которой являемся на протяжении многих лет. С сегодняшнего дня наша любовь пойдет по разным, но достаточно близким путям.

Мы продолжим вместе выполнять прекрасный долг — воспитывать детей, оставаясь преданными родителями», — написала девушка в Instagram.

Карбонейро отметила, что решение о расставании было обдуманным, а принималось оно совместно.

Пара начала встречаться в 2009 году. У них есть двое детей — семилетний Мартин и четырехлетний Лукас.

В мае 2019 года бывший футболист сборной Испании перенес инфаркт. В том же месяце стало известно, что у Карбонейро обнаружили рак яичников.

Ранее сообщалось, что журналистка была прооперирована в связи с рецидивом онкологического заболевания.