Жуков назвал глупостью решение CAS запретить «Катюшу» в качестве гимна

Почетный глава Олимпийского комитета России (ОКР), первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков поделился мнением о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить использование песни «Катюша» в качестве гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

«Я могу назвать это решение CAS глупостью. К этому мне больше нечего добавить», — цитирует Жукова ТАСС.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее в Госдуме назвали странным решение CAS запретить «Катюшу» в качестве гимна.