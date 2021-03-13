Капризов признан первой звездой дня в НХЛ

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на официальном сайте организации.

В матче регулярного чемпионата против «Аризоны Койотс» (4:0) россиянин оформил первый в своей заокеанской карьере хет-трик. Также Капризов, набравший 23 (10+13) очка, лидирует в списке бомбардиров НХЛ среди российских хоккеистов.

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Второй звездой признан капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. В его активе гол и две результативные передачи во встрече с «Оттавой Сенаторз» (6:2). Форвард стал первым игроком в сезоне, достигшим отметки в 50 очков.

Третьим стал голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Деван Дубник, оформивший шат-аут в матче против «Анахайм Дакс» (6:0).

Ранее главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон назвал Капризова особенным.