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Спортивные новости

В Госдуме предложили использовать гимн СССР на Олимпиаде

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Заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить российским спортсменам использовать песню «Катюша» вместо гимна на летней Олимпиаде в Токио и зимних Играх в Пекине.

Депутат заявил, что в решении суда не было сказано, что атлетам запрещено использовать композиции, которые связаны с Россией.

«Это вольная интерпретация решения суда со стороны тех органов, которые осуществляют запрет», — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».

Парламентарий считает, что Россия может использовать любое музыкальное произведение.

«Давайте возьмем гимн СССР. Он запрещен по решению суда? Нет. Гимн СССР существует как музыкальное произведение? Да. Музыка одна и та же? Извините, ребят, вы сами принимали такое решение», — сказал Лебедев.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина поддержала решение CAS запретить «Катюшу» в качестве гимна.

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