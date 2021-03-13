Переход Кокорина в «Фиорентину» назвали «сделкой шарлатанов»

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о переходе нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака» в «Фиорентину».

«Переход Кокорина — прекрасная сделка шарлатанов. Судя по тому, как Александр играет в «Фиорентине». Хоть один раз в жизни мы обманули иностранцев», — цитирует Гурцкая «Чемпионат.com».

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» 27 января. В Серии А он трижды выходил на поле со скамейки запасных и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Кокорин пропустит очередной матч из-за травмы.