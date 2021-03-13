Хоккеист МХК «Динамо» находится в тяжелом состоянии после попадания шайбы

Защитник молодежного хоккейного клуба «Динамо» из Санкт-Петербурга Тимур Файзутдинов находится в тяжелом состоянии после попадания шайбы во время матча с ярославским «Локомотивом» (1:5).

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов заявил, что лига следит за развитием ситуации с игроком.

«Мы сразу связались с доктором МХК «Динамо» Санкт-Петербург и находимся с ним на связи. Мы ждем новой информации от врачей и надеемся на скорейшее улучшение состояния Тимура», — цитирует Гуськова «Чемпионат.com».

Ранее сообщалось, что спортсмен находится в реанимации.