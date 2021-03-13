Акинфеев вернулся в стартовый состав ЦСКА после болезни

Тульский «Арсенал» и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч 22-го тура чемпионата России.

Стартовый состав «Арсенала»: Шамов, Григалава, Довбня, Рассказов, Бауэр, Пантелеев, Ломовицкий, Чаушич, Хлусевич, Костадинов, Луценко.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Кучаев, Марадишвили, Влашич, Зайнутдинов, Рондон, Эджуке.

Встреча между «Арсеналом» и ЦСКА пройдет в Туле. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 14.00 мск.

Ранее сообщалось, что Акинфеев возобновил тренировки в ЦСКА после болезни.