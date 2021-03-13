Гол Бикфалви принес «Уралу» победу над «Ротором» в матче РПЛ

Екатеринбургский «Урал» обыграл волгоградский «Ротор» в матче 22-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Эрик Бикфалви.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 22 туров «Урал» с 26 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Ротор» (18) располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Урал» на выезде встретится с московским «Спартаком», а «Ротор» примет «Ростов».

Ранее сообщалось, что «Урал» сыграл вничью с «Уфой» в матче 21-го тура РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Ротор» (Волгоград) — 1:0

Голы: 1:0 — Бикфалви, 83