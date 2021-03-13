Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Энгадине

Российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт на восьмом этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.
Спортсмен прошел дистанцию за 34 минуты 7,1 секунды. Вторым стал норвежец Йоханнес Клебо (+18,4). Третье место занял его соотечественник Пол Голберг (+18,9).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее Большунов поделился ожиданиями от Олимпиады в Пекине.
Лыжные гонки. Кубок мира. 8-й этап. Энгадин
Масс-старт, 15 км
1. Александр Большунов (Россия) — 34.07,1;
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — +18,4;
3. Пол Голберг (Норвегия) — +18,9.