Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Энгадине

Российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт на восьмом этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.

Спортсмен прошел дистанцию за 34 минуты 7,1 секунды. Вторым стал норвежец Йоханнес Клебо (+18,4). Третье место занял его соотечественник Пол Голберг (+18,9).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее Большунов поделился ожиданиями от Олимпиады в Пекине.

Лыжные гонки. Кубок мира. 8-й этап. Энгадин

Масс-старт, 15 км

1. Александр Большунов (Россия) — 34.07,1;

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — +18,4;

3. Пол Голберг (Норвегия) — +18,9.