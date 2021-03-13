Тренер сборной России Бородавко высказался о победе Большунова

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о победе Александра Большунова в масс-старте на восьмом этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.
Специалист отметил, что инцидент в марафоне на чемпионате мира не оказал влияния на выступление россиянина в гонке.
«Александр — эмоциональный человек, который готовится к каждой гонке и получает от этого удовольствие. Он и у себя в инстаграме написал, что давно отпустил тот финиш. Сегодня он отработал хорошо, ту страницу мы уже перевернули», — цитирует Бородавко «Спорт-Экспресс».
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее сообщалось, что второе место в масс-старте занял норвежец Йоханнес Клебо.