Тренер сборной России Бородавко высказался о победе Большунова

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о победе Александра Большунова в масс-старте на восьмом этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.

Специалист отметил, что инцидент в марафоне на чемпионате мира не оказал влияния на выступление россиянина в гонке.

«Александр — эмоциональный человек, который готовится к каждой гонке и получает от этого удовольствие. Он и у себя в инстаграме написал, что давно отпустил тот финиш. Сегодня он отработал хорошо, ту страницу мы уже перевернули», — цитирует Бородавко «Спорт-Экспресс».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что второе место в масс-старте занял норвежец Йоханнес Клебо.