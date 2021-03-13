Экс-владелец «Челси» предложил ввести запрет на покупку клубов иностранцами

Бывший владелец лондонского «Челси» Кен Бэйтс считает, что необходимо ввести запрет на покупку английских клубов иностранцами.

«Футбольная ассоциация Англии очень слаба. Я понял это, когда был в совете и правлении организации. Им следовало бы ввести правило, запрещающее иностранцам владеть футбольными клубами. Слишком много денег уходит за границу, и они не платят никаких налогов», — цитирует Бэйтса The Telegraph.

Также бывший функционер предложил ввести налог от 25% до 30% на любые платежи за границу за трансферы игроков.

Ранее сообщалось, что владелец «Челси» Роман Абрамович пообещал главному тренеру Томасу Тухелю выделить на приобретение нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда более €100 млн в случае, если клуб займет место в топ-4 АПЛ.