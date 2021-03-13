У ЦСКА две победы в последних восьми матчах РПЛ

Московский ЦСКА потерпел поражение от тульского «Арсенала» в матче 22-го тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Этот результат не позволил подопечным Виктора Гончаренко опередить петербургский «Зенит», который сегодня встретится с грозненским «Ахматом».
Всего в последних восьми встречах Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-синие одержали две победы — над «Ростовом» (3:1) и «Ахматом» (2:0).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что защитника ЦСКА Марио Фернандеса увезли в больницу. ё