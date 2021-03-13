Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе КМ в Нове-Место

Тироль Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место.

Норвежская спортсменка преодолела дистанцию за 27 минут 13 секунд.

Вторую строчку в итоговом протоколе заняла белорусская спортсменка Динара Алимбекова, отстав от победительницы на 34 секунды.



Бронзовую медаль завоевала Франциска Пройс из Германии.

Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, занявшая 37-е место.



Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Анастасия Гореева выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.