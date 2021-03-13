«Зенит» разгромил «Ахмат» в матче 23-го тура РПЛ

Петербургский «Зенит» разгромил грозненский «Ахмат» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» при ограниченном количестве зрителей и завершилась крупной победой хозяев со счетом 4:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Вячеслав Караваев, Сердар Азмун, Артем Дзюба и Андрей Мостовой.

Этот успех позволил подопечным Сергея Семака набрать 45 очков и упрочить лидерство в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что защитник московского ЦСКА Марио Фернандес сможет сыграть против петербургского «Зенита» в матче 23-го тура РПЛ.