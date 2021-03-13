Опубликованы составы «Динамо» и «Спартака» на матч 22-го тура РПЛ

Опубликованы стартовые составы «Динамо» и «Спартака» на центральный матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).



«Динамо»: Шунин, Ордец, Евгеньев, Скопинцев, Паршивлюк, Моро, Шиманьски, Фомин, Захарян, Лесовой, Грулев.

«Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Маслов, Кутепов, Мозес, Крал, Зобнин, Промес, Ларссон, Соболев.

Игра пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что защитник московского ЦСКА Марио Фернандес сможет сыграть против петербургского «Зенита» в матче 23-го тура РПЛ.