Защитник ЦСКА Марио Фернандес сможет сыграть против «Зенита»

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес сможет сыграть против петербургского «Зенита» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам агента футболиста Жорже Машаду, повреждение, полученное сегодня в матче против тульского «Арсенала», не носит тяжелый характер.

Напомним, что игра ЦСКА — «Зенит» состоится в Москве, 17 марта, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от тульского «Арсенала».