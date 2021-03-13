Клебо поздравил Большунова с победой в масс-старте на этапе КМ в Энгадине

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поздравил Александра Большунова с победой в масс-старте на этапе Кубка мира в Энгадине.

По его словам, 24-летний россиянин продемонстрировал быстрый ход, позволивший ему в нужное время выйти на оперативный простор и приехать к финишу первым.

«На самом деле я вполне доволен, что вообще вышел на старт сегодня и сумел стать вторым. Хотя, конечно же, я мотивирован на то, чтобы быстро бежать.

Я раздражен, что Большунов уехал от меня на десять метров на спуске на последнем круге. Считаю, что, когда я у него за спиной, то должен суметь усидеть в потоке. Но у него были фантастические лыжи, поздравляю его с победой», — сказал Клебо в эфире NRK.

Ранее сообщалось, что Александр Большунов выиграл масс-старт на восьмом этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.