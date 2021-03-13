Максименко признан лучшим игроком матча «Динамо» — «Спартак»

Вратарь Александр Максименко признан лучшим игроком матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» — «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба турнира в Twitter.
Напомним, что игра завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Доменико Тедеско.
Все три мяча в игре забили футболисты «Спартака». В свои ворота на 18-й минуте гол оформил Павел Маслов, затем отличились Виктор Мозес и Александр Соболев, реализовавший пенальти.
Ранее сообщалось, что полузащитник лондонского «Кристал Пэлас» Уилфред Заа первым в Английской премьер-лиге (АПЛ) проигнорировал предматчевую церемонию преклонения колена.
Александр Максименко признан лучшим игроком матча #ДинамоСпартак ��— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 13, 2021
⠀#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/jC4AVg0mww