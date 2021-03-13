Лыжнику Большунову посоветовали вести себя скромнее

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о победе Александра Большунова в масс-старте на этапе Кубка мира в Эндагине. Об этом сообщает «СЭ».

По ее мнению, 24-летний россиянин вновь доказал свою силу среди сильнейших атлетов планеты.

«Только нужно чуть-чуть скромнее ему себя вести. Как чемпион, но с уважением других. Клебо извинился перед ним после финиша, а он как-то неуважительно себя повел. Мы же не знаем, специально это было или не специально», — сказала Резцова.

Ранее сообщалось, что лыжница Юлия Ступак выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Энгадине.